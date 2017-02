Bruno Le Maire : "La sortie de l'Euro ruinera la France, tout comme le projet de Marine Le Pen" «

Bruno Le Maire était l'invité du Grand Rendez-vous de ce dimanche 19 février. Le député Les Républicains de l'Eure a passé en revue les grands sujets de l'actualité : François Fillon, qu'il soutient envers et contre tout, Macron, Le Pen et Hamon dans la course à la présidentielle, l'affaire Théo, la sécurité, l'emploi... L'ancien ministre de l'agriculture estime notamment que "La sortie de l'Euro ruinera la France, tout comme le projet de Marine Le Pen".