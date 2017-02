En visite au Portugal, Benoît Hamon, rêve d'une "gauche plurielle" «

Benoît Hamon envie son voisin européen. Depuis 2015, au Portugal, le Premier ministre socialiste, António Costa, gouverne avec l'appui des radicaux. Pour obtenir une majorité à l'assemblée, les communistes et la gauche radicale ont accepté de soutenir le PS. Une coalition qui a permis, en moins d'un an et demi, de sortir le pays de l'austérité et de réduire les déficits. Un exemple pour le candidat socialiste.

Benoît Hamon est au Portugal pour deux jours. Un déplacement calculé pour le candidat socialiste, qui rêve d'une "gauche plurielle". Le Portugal est en effet un pays symbolique à plusieurs titres pour Benoît Hamon, qui dénonce souvent l'austérité imposée par Bruxelles.

Un enjeu de taille

L'enjeu pour Benoît Hamon : obtenir le soutien des écologistes et de Jean-Luc Mélenchon. Avec Yannick Jadot, les discussions pourraient aboutir dès la semaine prochaine. En revanche, elles s'avèrent plus difficiles avec le candidat de la France Insoumise. Benoît Hamon appelle à la raison. Pour trouver d’autres arguments et convaincre, il rencontre cet après midi le Premier ministre portugais, António Luis Santos da Costa.