Arnaud Montebourg s'auto-proclame "candidat du travail" «

Arnaud Montebourg se présente comme le "candidat du travail et des salaires". Ce dernier s'attaque à la politique d'austérité du gouvernement et souhaite engager un plan européen d'augmentation des revenus. Le candidat à la présidentielle se dit contre la loi travail, qui signifie selon lui "travailler plus en gagnant moins". L'ancien ministre du Redressement productif confirme également sa position hostile au revenu universel, qui coûterait selon lui beaucoup trop d'argent à l'Etat français.