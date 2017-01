Dans un entretien au Monde, la maire de Paris fait le bilan de la gauche au pouvoir et rend responsable François Hollande, Emmanuel Macron et Manuel Valls de, selon elle, "l'immense gâchis du quinquennat". La maire de Paris soutient le candidat Vincent Peillon et défend une certaine vision de la social-démocratie, que le gouvernement n'a pas su défendre.