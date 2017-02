Alain Juppé ne remplacera pas François Fillon : "Quand c'est non, c'est non" «

Au micro d'Itélé, Alain Juppé a de nouveau exclu d'être un recours à l'élection présidentielle en cas de forfait de François Fillon.

Le maire de Bordeaux a déclaré : "J'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs. J'ai dit quelle était ma position: clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non! " Alain Juppé a souhaité conclure : "Aujourd'hui, on va écouter François Fillon". Le candidat de la droite à la présidentielle tiendra une conférence de presse à 16h à son QG de campagne à Paris.