Au second tour de la primaire de la droite, les habitants de Saint-Germain-en-Laye ont voté à 60% pour François Fillon. Le Penelopegate a fragilisé leur candidat, pour la présidentielle de 2017 en France. Et même si certains continuent de le défendre, d'autres commencent à douter et se préparent déjà un autre candidat.