Affaire Fillon : la réponse de Bernard Accoyer à François Bayrou «

François Bayrou a accusé ce mercredi François Fillon d'être "sous l'influence des puissances d'argent". Le président du ModDem a indiqué qu'il prendrait "ses responsabilités" pour la présidentielle.

"C'est une attitude et une déclaration qui sont scandaleuses", a déclaré Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains (LR). Sur France 2 ce matin, François Bayrou a affirmé à propos de François Fillon : "Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent". Il a aussi indiqué qu'il prendrait "ses responsabilités" pour la présidentielle, sans toutefois annoncer sa décision sur une possible candidature.

"On voit bien quel est le jeu de M. Bayrou"

Bernard Accoyer a fustigé "un jeu dangereux pour la démocratie" : "M. Bayrou, avec une démagogie qui l'a souvent caractérisé, rentre en campagne, et pour rentrer en campagne il cherche à faire braquer sur lui les projecteurs quel que soit le mal qu'il puisse faire au débat démocratique". Pour le secrétaire général des Républicains, "on voit bien quel est le jeu de M. Bayrou, M. Bayrou nous annonce qu'il va être candidat et donc il veut faire parler de lui une nouvelle fois". Avant d'ajouter : "François Fillon a tout mis sur la table lundi. Maintenant il est temps que nous parlions de la France et des Français".