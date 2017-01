"Abdication", un portrait sans concession de Hollande par son ex-conseiller Aquilino Morelle «

Dans "Abdication", l'ancien conseiller politique du président de la République cite, décrypte et analyse deux ans passés avec un François Hollande à ses yeux dépassés par sa fonction. Très subjectif, on découvre dans ce livre un ancien conseiller rancunier mais qui ne cache pas son admiration pour l'homme politique François Hollande. Aquilino Morelle a été évincé de l'Elysée en avril 2014, après des accusations de prises illégales d'intérêt, classées sans suite un an plus tard.