A Lyon, trois candidats à la présidentielle s’affrontent ce week-end «

Ils sont trois candidats à tenir meeting ce week-end à Lyon. La sécurité a été renforcée. Plus de 500 policiers sont mobilisés.

Marine Le Pen présente, samedi et dimanche, au Centre de congrès de Lyon, ses "144 engagements" lors des assises présidentielles du FN. L’occasion pour la présidente du Front national de lancer véritablement sa campagne. Un week-end qui s’annonce studieux pour le Front national. Différentes tables rondes sont organisées et la présidente frontiste devrait clôturer ces deux jours par un grand discours, dimanche en fin d’après-midi.

Emmanuel Macron tient également un grand meeting ce samedi à partir de 14h au Palais des sports de Gerland. L’ancien ministre de l’Economie entend bien faire une nouvelle démonstration de force. Le leader du mouvement En Marche ! devrait réunir une dizaine de milliers de participants. Emmanuel Macron n’a pas choisi la ville de Lyon par hasard : son maire, Gérard Collomb, est l’un de ses plus grands soutiens.

Jean-Luc Mélenchon, de son côté, prononcera un double discours dimanche à 14h30, à la fois à Lyon et à Paris, grâce à un système d'hologramme. L'ex-socialiste sera en chair et en os à Eurexpo Lyon et sous forme d’hologramme à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.

Un dispositif de 550 policiers a été prévu pour encadrer ces trois différents meetings.

MR avec AFP