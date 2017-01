"Yes we did" : le discours d'adieu de Barack Obama «

«Je ne vais pas m'arrêter, a promis Barack Obama. Je serai là avec vous pour le restant de mes jours. Et je vous demande une dernière chose, la même qu'il y a huit ans - de croire en votre capacité de changer les choses. Yes we can ! Oui nous le pouvons ! Oui nous l'avons fait ! ». Revivez les derniers mots de Barack Obama en tant que Président des Etats-Unis, aux côtés de sa femme Michelle Obama et de l'une de ses filles, Malia : un texte empreint d'espoir pour la démocratie américaine.