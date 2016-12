​Un piratage électoral a-t-il fait élire Donald Trump ? «

L'élection de Donald Trump ne semble toujours pas acquise. Ou du moins, elle ne se fait pas sans remous : le 22 novembre, un groupe de chercheurs américains, avec à sa tête J. Alex Halderman, directeur du centre de Cybersécurité de l'Université du Michigan, a lancé un appel à Hillary Clinton.

Ils souhaitent que la candidate démocrate, qui a perdu les élections à la surprise générale, demande un recompte des voix dans trois états clés : le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. C'est le New-York Magazine qui a révélé la prise de contacts des chercheurs avec le camp Clinton, avant que J. Alex Halderman publie une tribune sur le site de blogging Medium où il affirme que ces problématiques de possible piratage ne sont pas à prendre à la légère, même s'ils ne remettent pas en cause la victoire de Donald Trump à ce jour.

Selon ces experts, les votes en faveur de Hillary Clinton étaient 7% moins élevés dans les cantons équipés de bureaux de vote électroniques. Ils craignent des piratages des machines.

Si ces fraudes sont avérées, un Etat comme le Wisconsin aurait pu revenir à Clinton : elle a effectivement perdue de 27.000 voix dans cet Etat. Mais selon les experts, le manque à gagner - si la fraude est avérée - est d'au moins 30.000 voix. Ce qui aurait permis à la candidater de gagner cet Etat.

L'équipe de campagne de l'écologiste Jill Stein a demandé le recompte des voix dans le Wisconsin. Elle a levé les 1,1 million de dollars nécessaire pour demander le décompte, a évoqué jeudi des "anomalies" dans cet Etat où étaient désignés 10 grands électeurs et dans les deux autres Etats clés où la fraude est soupçonnée par le groupe d'expert.

