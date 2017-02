Donald Trump règle ses comptes avec les médias «

Un mois après sa prise de fonction, Donald Trump semble déjà à bout de nerfs. Lors d’une conférence de presse improvisée à la Maison Blanche, il a vivement critiqué le traitement médiatique de ses premières semaines de présidence.

Au cours d’une conférence de presse surprise et organisée à la Maison Blanche, le président américain a réglé ses comptes. Alors qu’il doit faire face à un désordre apparent et à une série d’échec ces dernières semaines il a grandement fustigé les journalistes venus en nombres assister à ce qui ressemblait plus à un "show" du milliardaire.

Pointant CNN ou la BBC, il a accusé les médias de ne pas dire la vérité au peuple américain sur l’efficacité de son administration. Pour Donald Trump, le "niveau de malhonnêteté" des médias est "hors de contrôle".