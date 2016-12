Syrie : reprise des bombardements, l'évacuation des civils suspendue «

Les raids aériens et les violents bombardements ont repris à Alep, après une trêve de quelques heures qui devait permettre l'évacuation des insurgés et des milliers de civils affamés et désespérés de pouvoir sortir de la poignée de quartiers encore aux mains des rebelles. Vladimir Poutine et son homologue Turc ont dénoncé la violation du cessez le feu et veulent reprendre dès que possible les évacuations. Une réunion avec Bachar Al Assad afin de trouver une solution politique au conflit est aussi prévue, mais ne se tiendra que le 27 décembre prochain.