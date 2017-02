Syrie - Al-Bab : Erdogan et la Turquie aux trousses de l'Etat islamique «

Al-Bab en Syrie, bastion de l'Etat islamique, pourrait tomber dans les heures qui suivent. Le président turc Erdogan a annoncé être entré dans la ville avec ses forces.

Dans la province d’Alep, au nord de la Syrie, la ville d’Al-Bab est le dernier bastion aux mains de l’organisation de l’Etat islamique. Mais ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que ses soldats, ainsi que des rebelles syriens, sont entrés dans le centre de la ville de plus de 100 000 habitants.

Al-Bab est assaillie de toutes parts (...) nos forces sont entrées dans le centre. La prise de la ville n'est "qu'une question de temps

Les combattants de l’organisation terroriste seraient déjà en train de se retirer selon le président turc. Samedi, pour la première fois, et après deux mois de stagnation aux abords de la ville, les soldats d’Erdogan et les rebelles syriens ont pénétré dans Al-Bab, tombée dans les mains de l’organisation de l’EI en 2014.

Les rebelles syriens soutenus par la Turquie

Une course de vitesse s’engage alors pour conquérir la localité syrienne. La coalition turco-rebelles a attaqué au Nord, à l’Est et à l’Ouest. L’armée syrienne se trouvait elle au sud de la ville. Faire tomber la ville d’Al-Bab, située à la frontière turque serait une victoire pour les rebelles syriens, soutenus par la Turquie, mais pas le but ultime. Le président Erdogan veut aller plus loin en reprenant Raqa, base principale de l’état islamique en Syrie.