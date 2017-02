Syrie : la bataille d'Al-Bab contre l'Etat islamique expliquée par Harold Hyman «

Combats. Les troupes turques et des rebelles syriens ont pénétré samedi pour la première fois à Al-Bab, fief du groupe État islamique (EI).

Al-Bab est entre les mains de l'EI depuis 2014 quand ce groupe ultra-radical s'était emparé de larges territoires en Syrie et en Irak. Une course contre la montre est engagée pour la conquête de cette ville de 100.000 habitants entre la coalition turco-rebelle qui attaque par le nord, l'ouest et l'est, et l'armée syrienne au sud.

Al-Bab, une ville complètement assiégée

Depuis lundi, la ville est complètement assiégée car les troupes loyalistes ont coupé la route du sud. Les forces du régime ne se trouvaient vendredi qu'à 1,5 km de la périphérie d'al-Bab. La Turquie, qui soutient l'opposition syrienne, avait déclenché fin août une opération militaire dans le nord de la Syrie visant l'EI ainsi que des milices kurdes mais ses forces piétinaient depuis deux mois aux abord d'Al-Bab.