Syrie : carnage dans un marché à proximité d'Alep «

Près de 50 personnes, en majorité des civils, ont péri dimanche 4 décembre dans des raids aériens, probablement russes, sur Idleb, une province voisine de celle d'Alep. Dans l'un de ces raids, qui a visé un marché bondé, vingt-six civils dont trois enfants ont été tués. L'offensive dévastatrice du régime d'Assad et de ses alliés, destinée à reprendre Alep et ses environs aux rebelles et djihadistes, n'a bel et bien aucune limite.