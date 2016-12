Syrie : Alep totalement reprise par le régime «

Le régime syrien a repris jeudi le contrôle total d'Alep, deuxième ville du pays, remportant sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011. Soutenu par la Russie et l'Iran, le régime, qui voulait en finir avec toute poche de résistance, avait intensifié les bombardements depuis le 15 novembre dernier. Au moins 465 civils ont trouvé la mort dans ces attaques dont 62 enfants. Des dizaines de milliers de civils et de rebelles ont été évacués.