Depuis jeudi dernier, la Chine connait un épisode de pollution exceptionnel. A Pékin, 126 vols ont été annulés dimanche en raison du manque de visibilité et la circulation de tous les autobus reliant la ville à ses voisines a été arrêtée. Le moral des habitants, obligés de vivre reclus et de supporter la grisaille permanente, est au plus bas.