Ce sont les affrontements les plus violents depuis la trêve obtenue en décembre. L'Ukraine s'embrase alors que Kiev et Moscou se renvoient la balle et s'accusent mutuellement de ce regain de violence. L'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies a déclaré jeudi que les sanctions contre la Russie resteraient en place tant que la Crimée sera annexée.