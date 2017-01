Nigeria : une aide sociale pour aider les plus pauvres «

Muhammadu Buhari, président du Nigeria, tient à tenir ses promesses électorales. L'une d'elles consiste à venir en aide aux plus démunis en leur attribuant une aide financière mensuelle.

Grâce à cette mesure, d'ici fin 2017, un million de Nigérians recevront, chaque mois, 5.000 nairas (soit environ 25 dollars). Cette aide ne sera pas forcément attribuée aux personnes âgées ou handicapées, comme en Afrique du Sud ou au Kenya, mais l'argent sera directement versé par le gouvernement fédéral sur un compte bancaire personnel, "sans intermédiaire" pour éviter les fraudes, rapporte l'AFP. Le nombre de bénéficiaires devrait s'élever à 5 millions de personnes d'ici 2021. La raison ? Le salaire minimum est de 18.000 nairas (54 euros) au Nigeria. Un revenu très faible par rapport au coût de la vie dans le pays.

Un bon début

Yemi Osinbajo, vice-président, estimait en 2015 que 110 millions de Nigérians se demandaient chaque jour : "Comment vais-je trouver à manger, me soigner, envoyer mes enfants à l'école ?". Une angoisse qui pourrait s'atténuer avec cette aide. Maryam Uwais, conseillère spéciale à la présidence pour les questions sociales se montre confiante.

[Les bénéficiaires pourront] acheter des chèvres, envoyer les enfants à l'école, démarrer un petit commerce. [...] J'ai confiance dans l'esprit entrepreneurial des Nigérians. Ce programme d'aide est un début. Nous espérons continuer dans cette direction. Les pauvres ont toujours été ignorés dans ce pays.

Un emprunt en attente de validation

Ce premier geste envers les plus démunis coûtera près de 3 milliards de dollars sur trois ans (977 milliards de nairas). Un prêt de 500 millions de dollars accordé par la Banque Mondiale est toujours en attente de validation par le Parlement. Rien n'est gagné puisque le Sénat a déjà, début novembre, rejeté une demande d'emprunt extérieur de 30 milliards de dollars. Pourtant, le pays souffre de la chute des cours du pétrole et traverse la pire crise économique de son histoire, avec une inflation frôlant les 20%, notamment sur des produits de consommation courante comme l'huile, le riz etc. Laolu Akande, porte-parole du vice-président, s'est néanmoins montré confiant auprès de l'l'AFP.

Nous avons conscience des difficultés financières de l'Etat, mais nous espérons atteindre notre objectif cette année.

D'autres projets d'aides sociales sont prévus, comme des formations pour les jeunes du pays, des programmes de distribution alimentaire dans les écoles primaires, ou des micro-crédits pour les femmes ; un fait sans précédent pour ce pays de tradition libérale.

"Une goutte d'eau dans l'océan de pauvreté"

L'économiste Nonso Obikili, consultant pour l'Economic Research Southern Africa, émet cependant une certaine réserve, expliquant que cette aide reste une "goutte d'eau dans l'océan de pauvreté" qu'est le Nigeria.

Ce programme paraît sérieux et bien organisé, notamment sur les problèmes de corruption. Mais l'aide sociale peut rapidement devenir hors de contrôle et le jour où l'Etat ne veut ou peut plus payer, c'est la crise. [...] C'est une bonne chose en soi, mais cela fonctionne surtout dans des pays où l'économie est en croissance.

A Bauchi (nord), l'un des trois premiers Etats à bénéficier du programme, Mansur Manu Soto, conseiller local pour le développement, révèle qu'un "comité enregistre actuellement le profil biométrique de 10.800 personnes" pour éviter les candidats fantômes. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont déjà mis en place des programmes d'aide sociale similaires, qui viennent en aide à 5.000 foyers ivoiriens et 300.000 ménages sénégalais.