Mossoul : la vie reprend dans la ville meurtrie par Daesh «

Fin janvier, les forces irakiennes sont parvenues à reprendre à Daesh la partie est de la métropole. Sur place, les habitants essayent, tant bien que mal, de retrouver une ville normale. Difficile de croire qu'il y a un mois encore, seuls les soldats sillonnaient les rues de Mossoul. Aujourd'hui, la ville irakienne s'est transformée : des milliers d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école et la plupart des restaurants et magasins ont rouvert. Pour autant, derrière cet apparent retour à la normale, se cache une ville meurtrie. Il faut encore enlever les engins explosifs laissés par les djihadistes, et rebâtir les édifices détruits. Selon l'ONU, sept camps sont actuellement en construction pour accueillir les vagues de réfugiés.