Martin Schulz : les prétendants à sa succession «

Le Parlement européen élit ce 17 janvier son nouveau président. Petit tour d'horizon des sept candidats qui se disputent le fauteuil laissé vide par Martin Schulz.

Ils sont sept candidats à se soumettre, ce mardi 17 janvier 2017, au vote des 751 eurodéputés pour la présidence du Parlement européen. Martin Schulz, le président sortant, ayant renoncé à se représenter, après cinq ans à la tête de l'institution. Le social-démocrate allemand souhaite se consacrer à la politique dans son pays. Le scrutin a lieu au siège du Parlement européen, à Strasbourg, à bulletins secrets. Le président du Parlement dirige le seul organe de l'UE directement élu par les citoyens, qui se partage le pouvoir législatif avec le Conseil, représentant lui les Etats. Il est élu pour deux ans et demi (un terme renouvelable), soit la moitié de la législature de cinq ans.

Antonio Tajani - Italie

Candidat du Parti populaire européen (217 députés) et actuel vice-président du Parlement Antonio Tajani est originaire d'Italie. Il est âgé de 63 ans. Membre fondateur de Forza Italia (droite libérale) et ancien porte-parole de Silvio Berlusconi, beaucoup lui reproche sa proximité avec le "Cavaliere" et surtout son action ou plutôt inaction, en tant que commissaire européen dans le "Dieselgate".

Gianni Pittella - Italie

Âgé de 58 ans, ce médecin italien est le candidat des socialistes et sociaux-démocrates, le deuxième groupe du Parlement (189 eurodéputés). Et même si Gianni Pittella siège depuis près de 20 ans au Parlement, il parle mal anglais. Ce qui pourrait jouer en sa défaveur. Par ailleurs, il est considéré par ses détracteurs comme un homme de paille, sans charisme, au service du président sortant du Parlement, l'Allemand Martin Schulz.

Helga Stevens - Belgique

Agée de 48 ans, la Belge Helga Stevens est la candidate du groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR, 74 eurodéputés). Avocate de formation, Helga Stevens est l'un des deux eurodéputés sourds et muets du Parlement, avec le Hongrois Adam Kosa (PPE). Elle est membre de l'Alliance néo-flamande (N-VA), puissant parti en Belgique, qui défend une indépendance flamande sous le toit européen.

Guy Verhofstadt - Belgique

Guy Verhofstadt est le candidat de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe (ALDE), le quatrième plus important groupe du Parlement (68 élus). Chantre du fédéralisme européen, Guy Verhofstadt a été Premier ministre de Belgique de 1999 à 2008. Âgé de 63 ans, il a été désigné début septembre référent au Parlement européen pour les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, à la suite du référendum du 23 juin dernier.

Eleonora Forenza - Italie

Eleonora Forenza est une Italienne de 40 ans. Elle est la candidate de la gauche radicale européenne (GUE/NGL, 52 eurodéputés), dont elle est membre du bureau.

Jean Lambert - Royaume Uni

Jean Lambert est la candidate des Verts (51 eurodéputés) à ce scrutin. Agée de 66 ans, cette Britannique est Eurodéputée depuis 1999. Elle avait fait campagne contre le Brexit. Une fois son pays sortie de l'UE, elle compte s'engager en faveur de "la promotion de la démocratie dans le monde".

Laurentiu Rebega - Roumanie

Originaire de Roumanie, Laurentiu Rebega est le candidat du groupe parlementaire d'extrême droite (dans lequel siège Marine Le Pen, présidente du Front National), le Groupe Europe des Nations et des Libertés (ENF, 40 eurodéputés). Agé de 40 ans, il fut un temps consultant dans le secteur agricole.