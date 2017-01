Marche des femmes anti-Trump : le monde entier se mobilise «

Des milliers d'Australiens mais aussi de Néo-Zelandais ont inauguré, ce samedi matin, la série de manifestations baptisées "Marche des femmes" anti-Trump prévues aujourd'hui dans le monde entier.

Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, la "Marche des femmes" s'apprête à déferler sur Washington mais également dans le monde entier. Choqués par la campagne ouvertement sexiste et misogyne du nouveau président des Etats-Unis, les premiers manifestants ont défilé par milliers à Sydney et Melbourne, en Australie, et à Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande.

200.000 personnes sont attendues à Washington sur la vaste esplanade devant le Capitole, l'endroit même où le milliardaire a été intronisé vendredi 45e président des Etats-Unis - y rassemblant, selon un expert, seulement un tiers de la foule qui avait acclamé Barack Obama en 2009.

A Paris, le rendez-vous est fixé à 14h, sur le Parvis des Droits humains au Trocadéro. Des rassemblements sont également prévus à Nice, Toulouse, Montpellier ou encore Strasbourg.

600 manifestations prévues dans le monde

Tout est parti d'un post sur Facebook de Teresa Shook, une avocate à la retraite vivant à Hawaï. Consternée par le résultat de la présidentielle américaine, cette grand-mère avait suggéré à ses contacts Facebook en décembre : "Et si les femmes défilaient massivement à Washington autour de l'investiture ?". Résultat, l'appel a été fortement entendu et relayé. Les chanteuses Katy Perry et Cher, et les actrices Scarlett Johansson et Julianne Moore ont annoncé leur participation. Une initiative baptisée "Pussyhat project" est née de militantes douées en tricot qui ont créé des chapeaux de maille rose avec des oreilles de chat spécialement pour les manifestantes. Le mot "pussy" renvoie au terme employé par Donald Trump qui parlait, dans une vidéo polémique, d'"attraper les femmes par la chatte". Selon les organisateurs de cette marche, environ 600 manifestations devaient avoir lieu samedi dans le monde, dans plus de 400 villes (aux Etats-Unis, au Mexique, en Grande-Bretagne et en France), pour protester contre les propos méprisants ou haineux du nouveau président américain envers les femmes mais aussi les immigrants, les musulmans ou de nombreux pays étrangers.

Une marche pour tous les opprimés

Ainsi, le mouvement ne rassemblera pas seulement des femmes, mais également des défenseurs des droits civiques, des immigrés, des musulmans, des militants de l'environnement, de l'avortement, de la contraception, des drogues douces, des féministes, des pacifistes, des homosexuels, des Amérindiens... La Marche des femmes se présente elle-même comme un "mouvement impulsé par les femmes rassemblant des personnes de tous les sexes, âges, races, cultures et étiquettes politiques", au nom de l'"humanité partagée", la "résistance" et la "liberté". Mindy Freiband, l'une des organisatrices de la marche de Sydney a notamment déclaré :

Nous ne sommes pas seulement inquiets pour les femmes. Nous pensons que de nombreuses personnes sont menacées par le genre de mesures [évoquées par Donald Trump au cours de sa campagne].



Vendredi, Washington a connu plusieurs manifestations, dont certaines particulièrement violentes, qui se sont soldées par 200 arrestations. Toutefois, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les défilés se sont déroulés dans le calme.