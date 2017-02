Poursuite de la bataille pour reprendre Mossoul ouest «

Les troupes irakiennes continuent leur offensive pour reprendre la partie occidentale de Mossoul, aujourd'hui tenue par l'Etat islamique. Mais cette bataille, aussi stratégique que violente, s'annonce longue et difficile.

Après avoir libéré la partie orientale de Mossoul des mains de l'Etat islamique, les forces irakiennes relancent l'offensive pour la reconquête de la partie ouest de la ville. L'aéroport, emplacement stratégique, est maintenant a portée de canon. Les unités de la police fédérale irakienne ont hâte d'en finir avec les djihadistes. A l'arrière, des Irakiens ayant rejoint l'armée il y a trois ans, lors de l'occupation, retrouvent leur village, et leurs maisons parfois détruites.

350 000 enfants pris au piège de Mossoul ouest

L'offensive pour reprendre la partie occidentale s'annonce deux fois plus longue que celle de la partie est, qui a pris quatre mois. Beaucoup plus dense et peuplée, la rive ouest de Mossoul abrite aujourd'hui 350 000 enfants. Soit autant de boucliers humains pour des terroristes qui défendent là leur dernier bastion irakien.