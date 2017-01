[LIVE] Inauguration de Donald Trump ► Donald Trump est arrivé au Capitole «

Donald Trump s'apprête à être officiellement investi 45e président des Etats-Unis. Les différentes cérémonies liées à l'investiture ont débuté jeudi à Washington et auront pour point d'orgue la prestation de serment de Donald Trump ce vendredi à 18h. Après avoir prêté serment devant le juge de la Cour suprême John Roberts, Donald Trump prononcera son discours d'investiture. Ensuite, avec son vice président Mike Pence, ils défileront sur 2.4 kilomètres le long de Pennsylvania Avenue qui relie le Capitole à la Maison Blanche. Depuis Washington, suivez avec nous en direct la cérémonie d'investiture.

17h19 ►La conseillère de Trump porte un manteau à 3.600 dollars

Kellyanne Conway, la directrice de campagne de Donald Trump nommée conseillère du président fin décembre, porte un manteau Gucci à 3.600 dollars (près de 3.400 euros) d'après les médias américains qui n'ont pas tardé à relever l'information.



The coat Kellyanne Conway is wearing is $3,600 Gucci https://t.co/ctqFutiO7I pic.twitter.com/j59TB2j0SP — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) 20 janvier 2017

17h11 ►Incidents provoqués par des manifestants anti-Trump dans le centre de Washington

Plusieurs centaines de manifestants masqués et habillés de noir ont provoqué des incidents dans le centre de Washington, lançant des pierres et cassant des vitrines, ont constaté des journalistes de l'AFP. La police a fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser. La vitrine d'un café Starbucks a notamment été complètement brisée, à moins de deux heures de la prestation de serment de Donald Trump au Capitole.

Situation tendue près du #Capitole. Pro et anti#Trump se croisent et on assiste à des bousculades. Police distante. @itele #inaugurationDay pic.twitter.com/7X6a5AJl9v — Antoine Estève (@antoineesteve) 20 janvier 2017

17h07 ►Les stars manifestent aux côtés des Américains contre Donald Trump

Robert de Niro, Cher, Michael Moore ou encore Alec Baldwin : hier, ces derniers sont tous descendus dans les rues de New York, aux côtés de milliers d'Américains, pour s'opposer au programme de Donald Trump. Aujourd'hui, une trentaine d'association ont reçu l'autorisation de manifester, avant, pendant et après l'investiture. Mais le plus gros rassemblement devrait avoir lieu demain : 250.000 personnes sont attendues pour participer à la Marche des femmes.



Les stars manifestent aux côtés des Américains... par ITELE

17h04 ►Obama et Trump sont au Capitole

Les deux présidents viennent d'arriver au Capitole. La cérémonie officielle va pouvoir débuter d'ici quelques minutes.

President Obama and President-elect Trump arrive at the Capitol for Trump's #Inauguration as the 45th President of the United States. pic.twitter.com/CYb8b2ceKS — ABC News (@ABC) 20 janvier 2017

16h54 ►Obama et Trump quittent la Maison Blanche

Quelques minutes après Michelle Obama et Melania Trump, Barack Obama et Donald Trump vont maintenant se diriger vers le Capitole.

#InvestitureTrump > Barack Obama et Donald Trump ont quitté la Maison Blanche >> https://t.co/ursrK4n7Cx pic.twitter.com/ZYhp1YSaN0 — iTELE (@itele) 20 janvier 2017

16h43 ►Hillary Clinton est arrivée au Capitole

Hillary Clinton assistera à la cérémonie d'investiture de Donald Trump en tant qu'ancienne First Lady. Son mari, Bill Clinton est invité à la cérémonie en qualité d'ancien président américain.

16h35 ►Quelles stars à l'investiture de Trump ?

Alors que des grands noms avaient été annoncés par le nouveau président élu, les stars devraient plutôt briller par leur absence à la cérémonie d'investiture de Donald Trump.



Quelle star à l'investiture de Trump ? - Le 19... par ITELE

16h28 ► Les premières mesures de Donald Trump

Investi officiellement à 18h heure de Paris, Donald Trump deviendra le 45ème président des Etats Unis d’Amérique. Alors qu’il a multiplié les promesses de campagne voici les premières mesures que le milliardaire, néophyte en politique, devrait prendre dès sa prise de fonction.

16h19 ► Donald Trump va utiliser la Bible de sa famille pour prêter serment

Au moment de prêter serment, le 45ème président des Etats-Unis utilisera, comme le veut la tradition, la Bible d'Abraham Linclon, mais également une bible offerte par sa maman lorsqu'il était jeune. Il posera sa main sur les deux bibles au moment de prêter serment.

16h11 ► La cérémonie d'investiture va bientôt débuter

#InvestitureTrump > La cérémonie d'investiture du 45e président des États-Unis débute, Donald Trump prêtera serment à 18h pic.twitter.com/Mv8eDLGPs4 — iTELE (@itele) 20 janvier 2017

16h08 ►Trump : une investiture discrète et risquée

Donald Trump va devenir officiellement le 45e président des Etats-Unis d'Amérique. Et même si à Washington les manifestations anti-Trump se multiplient, les préparatifs pour la cérémonie d'investiture vont bon train.



Trump : une investiture discrète et risquée... par ITELE

16h00 ►Le programme de l'investiture

C'est le grand jour pour Donald Trump. Après une campagne qui a vu le milliardaire et outsider en politique être élu, il va devenir aujourd'hui le 45ème président des Etats-Unis d'Amérique.

Les différentes cérémonies liées à l'investiture ont débuté jeudi à Washington et auront pour point d'orgue la prestation de serment de Donald Trump ce vendredi à 18h heure française. Avant de se rendre à l'investiture devant le Capitole, Donald Trump et sa femme se sont rendus à un office religieux avant d'être accueilli par la famille Obama à la Maison Blanche pour le thé. Après avoir prêté serment devant le juge de la Cour suprême John Roberts, Donald Trump prononcera son discours d'investiture. Avec son vice président Mike Pence, ils défileront sur 2.4 kilomètres le long de Pennsylvania Avenue qui relie le Capitole à la Maison Blanche.