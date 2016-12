[LIVE] Barack Obama et des personnalités du monde entier réagissent au décès de Fidel Castro «

Le "Lider Maximo" est mort dans la matinée de samedi, à La Havane. Il était âgé de 90 ans. L'annonce a été faite par Raul Castro, président de Cuba et frère du défunt. Il explique que la dépouille "sera incinérée", conformément à sa "volonté", dans une allocution télévisée. Depuis ce matin, l'ensemble des leaders mondiaux rendent hommage à cette personnalité historique. Tyran pour certains, révolutionnaire libérateur pour d'autres, Fidel Castro ne laisse personne indifférent.



Fidel Castro, père de la révolution cubaine... par ITELE

26 novembre 17h20 ►Amnesty dénonce la "répression systématique des libertés fondamentales"

"Les accomplissements de Fidel Castro, qui a ouvert l'accès aux services publics à des millions de Cubains, ont été contrebalancés par une répression systématique des libertés fondamentales durant toute sa période au pouvoir", affirme l'ONG Amnesty International dans un communiqué, rappelant que des "centaines" d'opposants ont été exécutés dans la foulée de la révolution de 1959.

Fidel Castro’s legacy is a tale of 2 worlds. Now the lives of many depend on what human rights will look like #Cuba https://t.co/KpRvQtaSQ0 pic.twitter.com/ECZIresMFH — Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) 26 novembre 2016

Amnesty salue toutefois des "progrès considérables en matière d'accès aux services de santé et au logement", ainsi qu'une "impulsion sans précédent" contre l'analphabétisme après l'arrivée au pouvoir du père de la révolution cubaine. "Cependant, malgré ces réussites sur le plan social, les 49 ans de règne de Fidel Castro ont été caractérisés par une répression brutale de la liberté d'expression", écrit Erika Guevara-Rosas, directrice d'Amnesty International pour les Amériques.

"L'état actuel de la liberté d'expression à Cuba, où des militants continuent d'être arrêtés ou d'être victimes de harcèlement pour leurs prises de position contre le gouvernement, est le plus sombre héritage de Fidel Castro", ajoute-t-elle. L'ONG, selon laquelle la répression a pris de nouvelles formes, souligne avoir recensé, au fil des ans, des centaines de cas de "prisonniers de conscience", détenus pour avoir exercé "pacifiquement" leur liberté d'expression ou d'association.

"La question est désormais de savoir à quoi ressembleront les droits de l'Homme dans le Cuba de demain. De nombreuses vies en dépendent", conclut Erika Guevara-Rosas.

26 novembre 17h► Assad salue la "résistance légendaire" de Fidel Castro face à Washington

Le président syrien Bachar al-Assad, dont le régime est sous le coup de sanctions américaines, a salué la "résistance légendaire" de Fidel Castro face à l'embargo imposé par les Etats-Unis contre l'île de Cuba.

"Le grand leader Fidel Castro a mené la lutte de son peuple et de son pays contre l'impérialisme et l'hégémonie pendant des décennies", a écrit Bachar al-Assad dans une lettre de condoléances adressée au président cubain et frère du défunt Raul Castro.

"Sa résistance était devenue légendaire et a inspiré les leaders et les peuples dans le monde entier (...) Cuba, pays ami, a pu grâce à ses leaders résister contre les sanctions les plus dures et les campagnes les plus injustes de notre Histoire moderne", a ajouté le président syrien en référence à l'embargo américain contre l'île.

26 novembre 15h20►Donald Trump qualifie Fidel Castro de "dictateur brutal"

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a affirmé samedi qu'il ferait "tout" pour contribuer à la "liberté" du peuple cubain après la mort de Fidel Castro, mais sans rien dire de la politique d'ouverture de son prédécesseur Barack Obama.

Le milliardaire républicain, qui entrera à la Maison Blanche le 20 janvier, a jugé dans un communiqué que le père de la Révolution cubaine décédé vendredi à l'âge de 90 ans était "un dictateur brutal qui a opprimé son peuple".

26 novembre 15h20►Pour Barack Obama, l'Histoire "jugera l'impact énorme" de Fidel Castro

"L'Histoire jugera l'impact énorme" qu'a représenté le père de la Révolution cubaine Fidel Castro, décédé vendredi soir, a réagi le président des Etats-Unis Barack Obama dans un communiqué exprimant son "amitié au peuple cubain".

M. Obama, co-architecte avec le président cubain et frère de Fidel, Raul Castro, du rapprochement historique et du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux anciens ennemis de la Guerre froide, a souligné que son administration avait "travaillé dur" pour tourner la page de plus d'un demi-siècle de "discorde et de profonds désaccords politiques".

26 novembre 15h20►Les hommages et réactions au décès de Fidel Castro continuent à affluer

Après François Hollande, Vladimir Poutine ou Diego Maradona, les hommages et réactions à la mort de Fidel Castro continuent à affluer en nombre, de la sphère politique française ou de la scène internationale.

Donald Trump, président-élu des Etats-Unis, a sans doute réalisé le tweet le plus improbable et laconique. De longues heures après l'annonce du décès de l'ancien dirigeant, il s'est fendu d'un "Fidel Castro est mort!" sur le réseau social :

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 novembre 2016

Jean Claude Juncker, président de la Commission européenne a, en revanche, partagé un message des plus élogieux sur Castro. Il souligne qu'il a "changé l'histoire de son pays et bien plus encore" :

With the death of #FidelCastro, the world has lost a man who was a hero for many. https://t.co/u0ULZoG8Fl — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 26 novembre 2016

Le Pape François a envoyé ses condoléances à la famille et au frère du défunt par télégramme, en espagnol. Il avait rencontré Fidel Castro l'année dernière, lors d'une visite à Cuba :

Pope Francis's condolences for the demise of Fidel Castro https://t.co/eaEbdN0GgE @Pontifex pic.twitter.com/wkb799CMBA — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) 26 novembre 2016

Enfin, dans la sphère politique française, Jean-Luc Mélenchon a appelé à un rassemblement à Paris, à 18h, au pied de la statue de Simon Bolivar (8e arrondissement). Il s'est ensuite rendu à l'ambassade de Cuba à Paris :

À la mémoire de Fidel, fleurs et bougies. 18 heures à Paris. Au pied de la statue de Simon Bolivar. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 26 novembre 2016

La député frontiste du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a pour sa part refusé de rendre hommage à Fidel Castro, soulignant sa désapprobation vis-à-vis de sa vie politique :

Pas une larme pour #FidelCastro Le FN a toujours combattu le communisme et le totalitarisme. — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 26 novembre 2016

26 novembre 15h19►Pour Maradona, Castro était "le plus grand"

Fidel Castro était "le plus grand" et comme "un second père", a déclaré samedi la légende du football, l'Argentin Diego Maradona à Zagreb, après l'annonce du décès du père de la révolution cubaine, à l'âge de 90 ans.

"C'est une journée horrible. On m'a annoncé la mort de celui qui était le plus grand, sans aucun doute. Fidel Castro est mort. Je suis terriblement triste, parce qu'il était pour moi comme un second père", a expliqué Maradona à Zagreb, où il assiste à la finale de la Coupe Davis de tennis entre la Croatie et l'Argentine.

26 novembre 12h15►Le président bolivien Evo Morales déplore "la perte d'un géant de l'histoire"

"Au nom du peuple bolivien, j'exprime nos condoléances et notre solidarité à la famille, au gouvernement et au peuple cubain pour la perte d'un géant de l'histoire", a réagi sur Twitter le président de la Bolivie, Evo Morales.

A nombre del pueblo boliviano expreso condolencias y solidaridad a familia, Gob. y pueblo cubano por la pérdida de un gigante de la historia pic.twitter.com/Oo3cTZ2dXP — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 novembre 2016

"Notre admiration et notre respect pour Fidel, le leader qui nous a appris à lutter pour la souveraineté de l'Etat et la dignité des peuples du monde", a-t-il ajouté.

Nuestra admiración y respeto por Fidel, el líder que nos enseñó a luchar por la soberanía del Estado y la dignidad de los pueblos del mundo. pic.twitter.com/sPEZYKURI6 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 novembre 2016

26 novembre 12h23► Fidel Castro "vivra éternellement" pour XI Jinping

Fidel Castro "vivra éternellement", a assuré samedi le président chinois Xi Jinping, dans un message lu à la télévision après l'annonce du décès de l'ancien dirigeant cubain.

"Le peuple chinois a perdu un camarade bon et sincère", a déclaré M. Xi dans ce message lu à l'ouverture du journal du soir sur la principale chaîne de télévision nationale. "Le camarade Castro vivra éternellement", a ajouté le président Xi, également secrétaire général du Parti communiste chinois.

26 novembre 12h00► Pour François Hollande, l'embargo contre Cuba doit être "définitivement levé"

Le président français François Hollande a demandé que l'embargo qui "pénalise" Cuba soit définitivement" levé, lors d'une déclaration à la presse samedi à Antananarivo, à Madagascar.

"Je veux, à l'occasion de la disparition de Fidel Castro encore insister, pour que l'embargo qui pénalise Cuba puisse être définitivement levé" et que "Cuba puisse être pleinement dans la communauté internationale regardé comme un partenaire", a affirmé François Hollande lors du sommet de la francophonie.

26 novembre 12h00► Fidel Castro, un orateur hors pair à la verve foudroyante

Orateur hors du commun, Fidel Castro a donné des centaines d'interviews et prononcé des milliers d'heures de discours ponctués de formules qui ont fait sa légende, mais aussi de piques assassines pour ses ennemis et d'éloges dithyrambiques pour ses alliés. Florilège.

- "Condamnez-moi, peu m'importe, l'histoire m'absoudra". Octobre 1953, à son procès après l'assaut de la caserne de la Moncada qui forgea le début de sa légende.

- "Quand cette guerre se terminera, une autre, bien plus longue et grande, commencera : la guerre que je vais lancer contre les États-Unis. Ceci va être mon véritable destin". Juin 1958, lettre à Celia Sanchez depuis la Sierra Maestra.

- "La tyrannie a été vaincue... A l'avenir, tout sera facile". Premier discours après sa victoire de 1959 :

- Lors de son premier discours devant les Nations unies, Fidel Castro appelle à la fin de l'impérialisme américain et à l'indépendance des peuples d'Amérique latine (en espagnol) :

- "La patrie ou la mort !" Mars 1960, lors des obsèques des victimes de l'explosion du navire français La Coubre dans le port de La Havane, alors qu'il apportait des armes au régime. "Patria o muerte" est devenu un des principaux slogans du régime.

- "Dans la Révolution, tout ; contre la Révolution, rien". Juin 1961, message aux intellectuels.

- "Le socialisme ou la mort ! Le marxisme-léninisme ou la mort !" Janvier 1989, au moment où l'inquiétude montait face à la situation chancelante du bloc soviétique.

- "Jamais je ne me retirerai de la politique, de la Révolution. Le pouvoir est un esclavage et je suis son esclave". Septembre 1991.

- Le président américain George W. Bush fut une des cibles favorites de Fidel Castro qui le surnommait "le petit Bush", "le Führer", "l'Idiot", "l'Imbécile" ou encore "le César"

26 novembre 11h30► Les funérailles de Fidel Castro auront lieu le 4 décembre à Santago de Cuba

Les funérailles du père de la Révolution cubaine Fidel Castro, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 90 ans, auront lieu le 4 décembre à Santiago de Cuba (sud), ont annoncé samedi les autorités de l'île. Ses cendres seront inhumées dans le cimetière Santa Ifigenia, où de nombreuses personnalités de l'histoire du pays, à l'image du héros de l'indépendance cubaine José Martí, sont enterrées.

Durant cette semaine d'hommages divers à Cuba, une procession avec les cendres de l'ex-président cubain traversera le pays pendant quatre jours, sur une route commémorant sa victoire en 1959.

26 novembre 11h05► Cuba décrète neuf jours de deuil national

Les autorités cubaines ont décrété samedi neuf jours de deuil national quelques heures après le décès du père de la Révolution cubaine Fidel Castro à l'âge de 90 ans.

Le conseil d'Etat a décrété dans un bref communiqué "neuf jours de deuil national", de ce samedi au dimanche 4 décembre. Seront notamment interrompus "toutes les activités et spectacles publics", précise l'organe suprême de l'exécutif cubain.

26 novembre 10h02► Pour Vladimir Poutine, Castro était le "symbole d'une époque"

Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage samedi à Fidel Castro, qualifiant le dirigeant cubain mort la veille à 90 ans de "symbole d'une époque", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

"Cet homme d'Etat émérite est à juste titre considéré comme le symbole d'une époque de l'Histoire moderne du monde", a déclaré M. Poutine dans un message adressé au président cubain Raul Castro, ajoutant que "Fidel Castro était un ami sincère et fiable pour la Russie".

26 novembre 10h02► François Hollande rend hommage à "une figure du XXe siècle"

Dans un communiqué, le chef de l'Etat a rendu hommage à l'ancien dirigeant cubain :

"Fidel Castro était une figure du XXe siècle", déclare le chef de l'Etat dans un communiqué. "Il avait incarné la révolution cubaine, dans les espoirs qu'elle avait suscités puis dans les désillusions qu'elle avait provoquées. Acteur de la guerre froide, il correspondait à une époque qui s'était achevée avec l'effondrement de l'Union soviétique. Il avait su représenter pour les Cubains la fierté du rejet de la domination extérieure."

En mai 2015, François Hollande avait été le premier dirigeant étranger à effectuer une visite officielle à Cuba depuis des décennies. Il avait alors rencontré, durant une heure, l'ancien dirigeant Fidel Castro à son domicile.

ALEX CASTRO / CUBA DEBATE / AFP

26 novembre 09h40► Les commentaires, hommages et critiques de personnalités se multiplient

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont réagi au décès de l'ancien dirigeant. Critiquant parfois sa vie et ses choix dictatoriaux, mettant en avant la libération de Cuba ou saluant un "géant de l'histoire", la mort de Fidel Castro ne laisse personne indifférent.

Mickaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS

"Fidel a résisté et a fortifié son pays au cours du blocus américain le plus dur, quand il y avait une pression monumentale sur lui et il a pu (...) mener son pays sur la voie du développement indépendant", a-t-il affirmé, cité par l'agence Interfax.

Nicolas Maduro, président du Venezuela. "Tous les révolutionnaires du monde, nous devons poursuivre son héritage et sa bannière d'indépendance, de socialisme, de patrie humaine", a-t-il écrit sur Twitter.

A 60años de la partida del Granma de México parte Fidel hacia la Inmortalidad de los que luchan toda la Vida...Hasta la Victoria Siempre... pic.twitter.com/wjLS9ngzA5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 novembre 2016

Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football.

Fidel Castro est mort. Au départ il était une idée de la liberté puis il est redevenu un homme. L'idée est morte avant lui. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) 26 novembre 2016

Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle.

Fidel ! Fidel ! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fidel? Demain était une promesse. Fidel ! Fidel ! L'épée de Bolivar marche dans le ciel. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 26 novembre 2016

Gérard Filoche, figure et membre du Parti socialiste.

Avec Fidel Castro c'est un grand révolutionnaire qui s'est éteint dans un Cuba résistant à un blocus illégal et infâme depuis 50 ans. — Gerard Filoche (@gerardfiloche) 26 novembre 2016



Narendra Modi, Premier ministre indien.

Fidel Castro was one of the most iconic personalities of the 20th century. India mourns the loss of a great friend. — Narendra Modi (@narendramodi) 26 novembre 2016



Enrique Pena Nieto, président du Mexique. "Fidel Castro était un ami du Mexique, défenseur d'une relation bilatérale basée sur le respect, le dialogue et la solidarité", écrit-il.

Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 novembre 2016

26 novembre 09h40► Les cinq visages de Fidel Castro

Il a survécu à plus de 600 tentatives d'assassinat, défié onze présidents américains et agité un demi-siècle d'Histoire : voici les six visages de Fidel Castro, père de la révolution cubaine décédé vendredi à 90 ans. Vénéré autant que détesté, ennemi implacable et grand séducteur, le "Lider Maximo" était un des derniers géants politiques du 20e siècle.

Le stratège

En 1959, Fidel entre triomphalement à La Havane. Sans formation militaire, ce docteur en droit de 32 ans à la barbe noire et l'uniforme kaki a mis en déroute une armée de 80.000 hommes avec ses "barbudos" et renversé Fulgencio Batista, le dictateur au pouvoir.

En appliquant sa "propre doctrine militaire", il a "transformé une guérilla en un pouvoir parallèle, composé d'une guérilla et d'organisations clandestines et populaires", raconte à l'AFP Ali Rodriguez, ex-guérillero et actuel ambassadeur du Venezuela à Cuba.

Déjouant les complots soutenus par Washington, Fidel Castro a envoyé 386.000 Cubains combattre en Angola, en Ethiopie ou en Algérie. De 1958 à 2000, il a échappé à 634 tentatives d'assassinat, selon l'ancien chef du renseignement cubain Fabian Escalante.

"Pourvu que nous mourions tous de mort naturelle, nous ne voulons pas que l'heure de la mort s'avance d'une seule seconde", déclarait Fidel, qui se séparait rarement de son pistolet Browning.

L'ennemi

"C'est l'homme des E : égotiste, égoïste et égocentrique", le dépeint la dissidente Martha Beatriz Roque, 71 ans. Ceux qui ont osé lui résister, ajoute-t-elle, ont connu "l'emprisonnement, les passages à tabac et les actes de répudiation".

En un demi-siècle, Fidel Castro a défié onze présidents des Etats-Unis et gouverné d'une main de fer, menant une politique de répression envers l'opposition qui a entraîné à plusieurs reprises la condamnation de Cuba par la Commission des droits de l'homme de l'ONU.

En 1959, le commandant Huber Matos, compagnon de lutte qui s'était rebellé, a été condamné à 20 ans de prison. Lors du "printemps noir" de 2003, 75 dissidents sont incarcérés et trois personnes fusillées. Repoussant les appels à l'ouverture et qualifiant ses opposants de "mercenaires", "il restera comme un dictateur", juge Mme Roque.

Le mythe

Lorsque Fidel Castro proclame le triomphe de la Révolution en 1959, plusieurs colombes l'entourent. L'une d'elles se pose sur son épaule. Beaucoup y voient un signe surnaturel. Le mythe était en marche.

Dans un pays où christianisme et cultes africains se mêlent, les Cubains pensaient que Fidel était protégé par Obatala, la plus puissante des divinités "orishas". Il passait même pour être quasi immortel jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade, en 2006. Crainte et respectée, la figure paternelle du "comandante" est omniprésente sur l'île.

L'inspirateur

Raconter le 20e siècle sans Fidel Castro ? Impossible. Dans les années soixante, il soutient des guérillas en Argentine, en Bolivie ou au Nicaragua. Fin des années 1990, il adopte politiquement le Vénézuélien Hugo Chavez. Aujourd'hui, Cuba héberge les pourparlers de paix entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) et le gouvernement colombien.

Sa révolution "donne (...) l'envie de lutter, de prendre le maquis, de saisir un fusil pour essayer de changer les choses", confie à l'AFP Ivan Marquez, numéro deux des Farc. Mais c'est aussi "grâce à Cuba que nous avons pu avancer autant. Aucune autre tentative de paix en Colombie (...) n'avait réussi ce qui s'est fait ici", ajoute-t-il.

Le Quichotte

"Ils reviendront". En 2001, Castro promet de ramener cinq agents cubains arrêtés aux Etats-Unis trois ans avant.

"Lorsque Fidel a dit "ils reviendront, il a dit au peuple cubain : vous allez les ramener", explique René Gonzalez, un de ces Cubains libérés par Washington entre 2011 et 2014, illustrant la capacité du leader à propager ses idées, aussi improbables soient-elles.

Le Quichotte des Caraïbes s'était également juré de faire de Cuba une "puissance médicale" quand le pays ne comptait que 3.000 médecins, contre 88.000 actuellement. Soit un pour 640 habitants.

Ses promesses n'ont pas été toutes concrétisées: il n'a pas pu produire 10 millions de tonnes de sucre en 1970, ni récupérer le territoire de Guantanamo, cédé il y a plus d'un siècle aux Etats-Unis.

26 novembre 08h00► Scènes de liesse après l'annonce de la mort du dirigeant

Aux Etats-Unis, en particulier à Miami et en Floride où est principalement installée la communauté cubaine, des scènes de liesse ont émaillé l'annonce de la mort de l'ancien dirigeant. Sur Twitter, le hashtag #FidelCastroDiedParty est particulièrement suivi et des internautes américains diffusent des images de ces fêtes populaires, où le drapeau cubain est très présent.

The celebration in Miami after the death of Fidel Castro. @USATODAY pic.twitter.com/xWl1lbwfsC — Alan Gomez (@alangomez) 26 novembre 2016

Cubans march down Calle Ocho in Little Havana in Miami celebrating Fidel Castro's death (raining & almost 2am but that won't stop the party) pic.twitter.com/LxvWAuxGsO — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) 26 novembre 2016

26 novembre 07h23► Pierre Laurent rend hommage à Fidel Castro sur iTELE

Fidel Castro, décédé vendredi soir, "restera dans l'Histoire" comme "l'un des dirigeants du mouvement d'émancipation humaine", qui a notamment "tenu tête à l'impérialisme américain", a réagi samedi le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Pierre Laurent, en direct sur iTELE.

Fidel Castro "a libéré son peuple en 1959, à l'époque où l'île était en quelque sorte le bordel et le casino des riches Américains. Et puis il a tenu tête à l'impérialisme américain. Dans le monde entier, dans l'Amérique centrale et latine, c'est un homme qui a beaucoup compté", a déclaré M. Laurent sur iTELE.

"Ca a été dans le XXe siècle, l'un des dirigeants du mouvement d'émancipation humaine. La révolution qu'il a menée a eu lieu à l'époque de la décolonisation et s'inscrivait dans ce mouvement de restauration de la souveraineté des peuples. C'est ça qui restera dans l'Histoire", a poursuivi le sénateur de Paris.

Je salue la mémoire de Fidel #Castro qui toute sa vie a combattu l'impérialisme américain pour la dignité de son peuple. pic.twitter.com/zoIZf7X1pd — Pierre Laurent (@plaurent_pcf) 26 novembre 2016

26 novembre 07h23► Fidel Castro, père de la révolution cubaine, est décédé

Fidel Castro, père de la révolution cubaine, s'est éteint à l'âge de 90 ans, dans la matinée de samedi à La Havane. Il avait dirigé d'une main de fer l'île durant plus de cinq décennies avant de passer le pouvoir à son frère, Raul Castro. C'est ce dernier qui a annoncé le décès du "Lider Maximo" dans une vidéo, rapidement diffusée à la télévision cubaine puis sur internet.

"Conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel, sa dépouille sera incinérée dans les premières heures" de la journée de samedi, a annoncé l'actuel président cubain.