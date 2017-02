L'espérance de vie pourrait dépasser la barre des 90 ans d'ici 2030 «

Si vous habitez un pays développé, vous avez de plus en plus de chance de vivre vieux. Selon une étude publiée aujourd'hui par la revue médicale britannique "The Lancet", l'espérance de vie continue d'augmenter, notamment en France et au Japon. Mais les champions, toutes catégories confondues, restent les Sud Coréens où l'espérance de vie pour les femmes pourrait dépasser les 90 ans en 2030.