Les stars manifestent aux côtés des Américains contre Donald Trump «

Robert de Niro, Cher, Michael Moore ou encore Alec Baldwin : hier, ces derniers sont tous descendus dans les rues de New York, aux côtés de milliers d'Américains, pour s?opposer au programme de Donald Trump. Aujourd?hui, une trentaine d?association ont reçu l?autorisation de manifester, avant, pendant et après l?investiture. Mais le plus gros rassemblement devrait avoir lieu demain : 250.000 personnes sont attendues pour participer à la Marche des femmes.