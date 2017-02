Irak : un camp de 4 000 tentes pour les réfugiés de Mossoul ouest «

Alors que la bataille pour reprendre Mossoul ouest à l'Etat islamique est engagée, le gouvernement irakien a fait construire un campement provisoire au sud de la ville pour y accueillir les habitants fuyant les combats.

A quelques km au sud de Mossoul, les autorités irakiennes ont fait édifier un campement de 4 000 tentes dressées les unes à coté des autres. Il est destiné à accueillir les réfugiés de Mossoul ouest, alors que la bataille pour reprendre cette partie de la ville aux djihadistes est en cours. Des milliers de familles vont devoir être déplacées.

A Mossoul, 650 000 habitants pris entre deux feux

Chaque tente est équipée de douche, de toilettes et d'électricité. Il a fallu 45 jours pour tout installer dans ce campement d'urgence qui peut accueillir 24 000 personnes. Le gouvernement irakien veut éviter la catastrophe humanitaire. Car la bataille de l'ouest de Mossoul s'annonce ardue. Cette partie de la ville est la plus peuplée, avec plus de 650 000 habitants, dont 350 000 enfants, qui seront directement exposés aux combats.