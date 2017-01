Les prisons brésiliennes épinglées par HRW «

Dans son rapport annuel publié ce matin, l’organisation de défense des droits de l’homme, Human Rights Watch a dénoncé "les conditions inhumaines dans les prisons brésiliennes". Après le massacre d’une centaine de détenus en une semaine, l’organisation exhorte le Brésil à résoudre ce problème.

"La surpopulation et le manque d'agents pénitentiaires empêchent tout contrôle des établissements par les autorités, laissant les détenus à la merci de la violence et des activités des factions criminelles" a souligné HRW. La semaine dernière des massacres et des mutineries se sont déroulés dans plusieurs prisons, principalement dans le Nord du Brésil. Sur fond de règlements de compte entre factions se disputant le contrôle de la route de la cocaïne, des dizaines de détenus avaient été retrouvés décapités ou éviscérés.



Entre 2004 et 2014, le nombre de détenus dans les prisons auriverdes aurait augmenté de 85%. Avec un total de 622 000 détenus, les prisons du pays débordent. Selon les derniers chiffres du ministère de la justice, leur taux d’occupation serait aujourd’hui de 167% !

La Force Nationale déployée

Pour tenter de sécuriser ses prisons, le gouvernement brésilien avait déployé mardi 200 hommes de la Force Nationale dans les Etats du Nord, en Amazonie et en Roraima. Composée de policiers militaires, de civils, de pompiers et d’experts en sécurité, cette force spéciale était intervenu à Manaus où un affrontement au sein du complexe pénitencier Anisio Jobim avait fait 56 morts dans la nuit du 1er au 2 janvier. Profitant du chaos au sein de la prison, 184 détenus s’étaient évadés. Le 11 janvier, la Force Nationale a affirmé avoir récupéré 70 de ces fugitifs.

Créée en 2004 par décret du président Lula, cette Force à l’habitude d’être mobilisée en cas de catastrophe naturelle ou lors de grands événements. Ce fut le cas lors des Jeux Olympique de Rio en 2016 ou pour le Mondial de foot deux ans plus tôt.

40% des détenus pas encore jugés

Pour HRW, "le facteur clé qui explique l'augmentation drastique de la population carcérale est la loi de répression du trafic de drogue de 2006, qui a durci les peines". L'organisation de défense des droits de l’homme rappelle aussi dans son rapport que 40% des détenus sont aujourd’hui en attentes de jugement. Dans certains Etats brésiliens, en 2014 avait été créé un système d’audience préliminaire, permettant de déterminer avant même le procès si l’accusé pouvait obtenir la liberté provisoire. "Sans ce système, ils doivent souvent attendre plusieurs mois avant de se présenter pour la première fois devant le juge", fait savoir HRW, qui souligne l'existence d'un projet du gouvernement pour rendre ces audiences préliminaires obligatoires.

Egalement épinglé dans ce rapport, les violences policières, devenues monnaie courante au Brésil. Selon les chiffres publiés dans le rapport de 687 pages et tiré de l’ONG locale Forum brésilien de sécurité publique, 3 345 personnes ont été tuées par la police au Brésil en 2015, soit une augmentation de 6% par rapport à 2014 mais de 52% par rapport à 2013 !