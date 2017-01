Les premières mesures de Donald Trump «

Investi officiellement à 18h heure de Paris, Donald Trump deviendra le 45ème président des Etats Unis d’Amérique. Alors qu’il a multiplié les promesses de campagne voici les premières mesures que le milliardaire, néophyte en politique, devrait prendre dès sa prise de fonction.

Les premiers décrets présidentiels devraient être pris dès la fin de journée, juste après l’investiture du milliardaire. Son équipe de campagne lui en a présenté 200. Il en aurait choisi une dizaine à prendre dès les prochaines semaines et quatre ou cinq à prendre dès aujourd’hui ou demain.

Détricoter l’Obamacare

C’est l’une des réformes les plus symboliques de Barack Obama : offrir l’accès à une couverture santé à plus de 20 millions de personnes qui n’en bénéficiaient pas. Cette "assurance santé universelle" est attaquée depuis le début de la campagne par les candidats Républicains, qui considèrent l’Obamacare, votée en 2010, comme anticonstitutionnel. Donald Trump avait même fait de son abrogation l’une de ses promesses de campagne.

The "Unaffordable" Care Act will soon be history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 janvier 2017

L'assurance maladie pour personne appartiendra bientôt au passé!

Mais, si certains décrets du président Obama pourront être annulés d'une simple signature, d'autres en revanche nécessiteront l'adoption de nouvelles lois par le Congrès, à majorité républicaine. C’est le cas avec l’Obamacare, vaste plan de santé. Ainsi, Donald Trump a déjà promis de "demander au Congrès de prononcer immédiatement l'abrogation de l'Obamacare" dès le premier jour de son investiture. Et selon les médias américains, le Congrès, à majorité républicaine, pourrait détricoter l’Obamacare grâce à plusieurs révisions des lois et des décrets présidentiels.

Comme pour rassurer ses électeurs américains, Trump a toutefois indiqué vouloir remplacer l’Obamacare par une "assurance pour tous", un système plus efficace et moins coûteux, voté "presque simultanément" avec l'abrogation. Cependant, le vote par le Congrès d’une telle loi bouleversant le système de santé américain pourrait prendre plusieurs mois, voire des années selon le Boston Globe, privant ainsi 30 millions d’américains d’une assurance maladie avant l’instauration d’un nouveau système de santé.

L’expulsion des migrants mineurs, interdite par l’administration Obama

"Premier jour, première heure, ces gens-là sont dehors". Ces "gens-là" ce sont les deux millions de clandestins délinquants vivant actuellement aux Etats-Unis. Cette promesse faite par le candidat Trump en août dernier devrait être appliqué dans les premières heures de son mandat. De plus, Donald Trump veut permettre à nouveau l’expulsion des migrants clandestins mineurs, ce qui avait été interdit par l’administration Obama.

Enfin, le programme "Daca", qui permettait aux clandestins arrivés jeunes sur le territoire américain, d’obtenir plus facilement un permis de séjour et de travail, pourrait être tout simplement annulé dans les prochaines heures.

Abroger des décrets limitant l’utilisation d’armes à feu

Fervent défenseur des armes à feu tout au long de sa campagne, Donald Trump entend abroger tous les décrets pris par son prédécesseur pour limiter leur utilisation et leur circulation. Barack Obama avait mis en place différentes mesures visant notamment à plus de contrôle d’identité au cours de l’achat d’une arme à feu ainsi qu’une surveillance accrue du trafic d’armes sur internet.

Encore une fois jugé anti-constitutionnel par le 45ème président des Etats-Unis, tous ces décrets devraient être abrogés dès les premières heures de son mandat.

Retirer les restrictions environnementales qui pèsent sur les entreprises américaines

Sous l’administration Obama, les moyennes et grandes entreprises américaines devaient contrôler leur pollution atmosphérique, sous peine d’être mis à l’amende. Donald Trump veut bannir ces restrictions et permettre à ces entreprises de polluer autant qu’elles le veulent. Dès aujourd’hui, Trump a promis d’approuver l’oléoduc très controversé "Keystone XL" reliant le Canada et les Etats-Unis, qui avait été rejeté par Obama en novembre 2015.

Aussi, les USA sortiront-ils de l’Accord de Paris sur le climat ? Si Donald Trump l’avait un temps évoqué, il avait ensuite nuancé sa position en se disant ouvert à la discussion sur cet accord, signé à l’issue de la COP 21.

Enfin, dès la semaine prochaine le nouveau président pourrait s’attaquer à son autre mesure phare : son fameux mur à la frontière américano mexicaine. Trump s’est en effet engagé à proposer au Congrès dès le premier jour de son mandat un projet de loi pour financer la construction du mur.