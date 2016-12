Les Etats-Unis et Israël sous tension «

C'est un nouveau point de tension entre les deux pays. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry, exposant la vision de l'administration Obama sur le Proche-Orient, a défendu mercredi la solution à deux Etats, "seule voie possible" pour la paix entre Israéliens et Palestiniens et la démocratie dans l'Etat hébreu. Une vision aussitôt dénoncée comme "biaisée contre Israël" par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a également reproché au chef de la diplomatie américaine d'être "obsédé" par la question des colonies israéliennes.