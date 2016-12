Le vote sur la destitution de la présidente Park Geun-Hye est reporté «

Le vote prévu le deux décembre sur la destitution de Park Geun-Hye, la présidente sud-coréenne, sera finalement reporté d'au moins une semaine, ont indiqué des députés ce mercredi 30 novembre. Des manifestations monstres se succèdent depuis plusieurs semaines pour exiger son départ. Ses opposants ont annoncé de nouveaux rassemblements pour samedi.

Organisers now saying a million people here in Seoul protesting against president Park Geun-hye. View from @Reuters Korea bureau. pic.twitter.com/GnzgNjiSWV

— James Pearson (@pearswick) 26 novembre 2016