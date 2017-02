Le ton monte entre Washington et Téhéran «

Le ton monte entre l'Iran et les Etats-Unis. Lors de la célébration de l'anniversaire de la révolution islamique de 1979, le président Hassan Rohani a mis en garde Donald Trump. Des centaines de milliers d'iraniens ont également manifesté leur colère contre le président américain.

Des millions d'Iraniens sont descendus vendredi dans les rues pour marquer le 38ème anniversaire de la révolution islamique et ont fait savoir qu'ils ne craignent pas "les menaces" du président Donald Trump. Les manifestants portaient des pancartes "Mort à l'Amérique" et piétinaient aussi de grands drapeaux américains en brandissant des photos de Donald Trump, mais aussi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de la Première ministre britannique Theresa May.

Devant des centaines de milliers de personnes rassemblées place Azadi à Téhéran, le président Hassan Rohani a déclaré à l'attention de Donald Trump : " Il faut parler au peuple iranien avec respect. Quiconque utilise le langage de la menace, le peuple iranien le lui fera regretter." Hassan Rohani a également ajouté : "Ceux qui menacent notre gouvernement, nos forces armées, doivent savoir que notre peuple est uni et résistera jusqu'au bout face aux ennemis."

Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier, le ton ne cesse de monter entre les Etats-Unis et l'Iran. L'annonce de nouvelles sanctions américaines, il y a une semaine, liées à un tir de missiles balistique par l'Iran, a entraîné la riposte immédiate de Téhéran. L'Iran exclut de renoncer à ce qu'il estime être son droit souverain de tester des missiles portant des armes "conventionnelles" et non-nucléaires, uniquement destinées à la défense de son territoire face à ses "ennemis".

