Le pape François accusé d'avoir "décapité" l'Ordre de Malte «

Un nouvel épisode vient s'ajouter aux tensions qui opposent, depuis plusieurs semaines, le pape François à l'Ordre de Malte. Samedi, Rome a vu s'afficher 200 posters avec un message hostile, accusant le pape d'avoir "décapité" l'organisme caritatif. Samedi, après la découverte des affiches, le pape a nommé l'un de ses plus proches collaborateurs comme délégué spécial à l'Ordre de Malte. Ce dernier a pour mission le renouvellement spirituel et moral de l'Ordre, et son mandat durera jusqu'à l'élection du prochain grand maître. Un désaveu pour son représentant d'alors, le Cardinal Burke, très conservateur, et connu pour son opposition au pape sur les questions de famille. L'ordre de malte devra désormais élire un nouveau grand maître dans les trois mois.