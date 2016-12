Après plus de six mois d'intenses combats, le principal bastion du groupe Etat islamique en dehors de la Syrie et de l'Irak, la ville de Syrte en Libye, est tombé aux mains des forces pro-gouvernementales. Lundi soir, le gouvernement libyen d'union nationale (GNA) a annoncé sa victoire dans cette ville de 75.000 habitants où naquit M. Khadafi.