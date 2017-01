Le décret anti-immigration de Trump provoque l'indignation générale «

Les ressortissants de sept pays, majoritairement musulmans, sont interdits de se rendre aux Etats-Unis. Cette mesure, prise par Donald Trump, suscite l'indignation générale. Au coeur de Londres, des milliers de manifestants expriment leur colère et ne veulent pas que le président américain viennent leur rendre visite. Après François Hollande, Angela Merkel a elle aussi mis en garde le président américain, et Barack Obama est à son tour sorti du silence qu'il s'était imposé. Dans un communiqué, l'ancien président a dénoncé une discrimination religieuse et se félicite de la mobilisation citoyenne dans son pays.