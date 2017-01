Le camp de réfugiés de Moria, sur l'île de Lesbos en Grèce, subit, de plein fouet, la vague de froid qui s'abat en ce moment sur l'Europe. Les tentes et les abris, déjà précaires, s'écroulent sous le poids de la neige. Résultat : plus de 6000 migrants sans toit et sans protection.