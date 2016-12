L'acceptation de l'usage de la torture dans les conflits progresse «

Une vaste enquête menée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) montre que plus d'un tiers des personnes interrogées acceptent le recours à la torture dans les conflits, une nette progression en l'espace de près de 20 ans.

Près d'une personne sur deux juge le recours à la torture acceptable dans certaines conditions. C'est ce qu'il ressort d'un vaste sondage du Comité international de la Croix-Rouge mené auprès de 17.000 personne dans 16 pays. La plus vaste enquête jamais entreprise par le CICR.

Nous avons demandé à 17 000 personnes dans 16 pays leurs opinions sur les #lois de la guerre

Si une majorité des personnes interrogées pense que les conflits devraient être encadrés par des règles internationales, interdisant notamment les attaques contre les zones habitées ou les hôpitaux et le personnel médical, seulement 48% d'entre-elles condamnent la torture de combattants ennemis pour obtenir des renseignements militaires importants.

Par ailleurs, 36% des sondés jugent qu'elle devrait être autorisée tandis que 16% ne se prononcent pas.

Notre enquête "Les voix de la guerre" montre certains points de vue très alarmants sur la #torture

Progression de l'acceptation de la torture

Dans une enquête similaire conduite en 1999, ils étaient 66% à refuser la torture, contre 28% la jugeant acceptable et 6% se déclarant sans opinion.

Lors d'une conférence de presse à Genève, Peter Maurer, président du CICR, a jugé ces résultats "choquants" et "déconcertants".

"Nous devons nous souvenir que la torture est une mauvaise chose et qu'elle n'arrive à rien, à part entraîner tout le monde vers les caniveaux les plus sombres", a-t-il ajouté, soulignant que "même pendant un conflit, toute personne doit être traitée avec humanité".

Quand les lois de la guerre sont violées nous perdons tous! Sondage auprès de 17 000 personnes Les voix de la guerre

"Vivre loin des réalités de la guerre vous rend plus facilement déconnecté"

L'enquête s'est déroulée entre juin et septembre de cette année dans 10 pays en proie à des conflits, dont l'Irak, le Nigeria et le Soudan du Sud, ainsi que dans les "P5", les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU - Etats-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne et France - et en Suisse.

Dans les pays en conflit, 78% de la population sont opposés aux combats dans des zones habitées, alors qu'ils ne sont que 50% dans les "P5", selon le sondage.

"Plus vous regardez les conflits seulement au cinéma et sur les écrans (...) plus vous devenez détaché par rapport aux règles fondamentales de la loi humanitaire internationale, comme la torture ou l'attaque de civils", a déploré Peter Maurer.

Par ailleurs, en Suisse et dans les P5, la conviction que les pertes civiles sont une conséquence inévitable de la guerre a gagné du terrain depuis 1999. "Le fait de vivre loin des réalités de la guerre vous rend plus facilement déconnecté", a-t-il poursuivi: "Nous ne devons pas perdre notre empathie et nous engourdir".

En revanche, la torture d'un ennemi pour obtenir des renseignements serait tolérée par 70% des Nigérians, 50% des Israéliens et 46% des Américains.