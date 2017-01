La mosquée de Québec visée par un attentat terroriste «

Il est un peu plus de 19h15, dans la ville de Québec, quand deux hommes armés et cagoulés pénètrent dans ce centre culturel islamique, ouvrant le feu sur les fidèles. Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies, dont des femmes et des enfants. La fusillade a fait, selon le dernier bilan, six morts et huit blessés. Une vaste opération policière a été lancée peu de temps après, et le périmètre a été bouclé tandis que l'un des suspects tentait de fuir. Ce dernier a été appréhendé après une chasse à l'homme. Au total, deux personnes ont été interpellées par la police. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exprimé ses pensées pour les victimes et leurs familles. Lors d'une déclaration, il a qualifié l'attaque "d'attentat terroriste". L'enquête se poursuit pour déterminer le profil des assaillants.