Pour les repas de Noël ou du jour de l'an, les habitants d'Allemagne de l'Est et d'Europe centrale dégustent un plan peu valorisé chez nous : la carpe. La tradition, chrétienne, date du moyen âge et perdure dans de nombreuses familles. Pour les fêtes, on la déguste au four avec des carottes, des citrons et une sauce au beurre.