Justin Trudeau à Strasbourg pour défendre le CETA «

Justin Trudeau, premier ministre canadien était en visite à Strasbourg au Parlement Européen. L'occasion pour lui de convaincre une fois de plus les Européens de l'utilité et de la nécessité du CETA, le traité de libre-échange signé entre l'Europe et le Canada et ratifié par le parlement la nuit dernière.

Une "Union européenne forte est profitable au monde entier", a estimé jeudi à Strasbourg le Premier ministre canadien Justin Trudeau, venu plaider en faveur de l'accord de libre-échange UE/Canada (CETA) devant les eurodéputés qui ont approuvé mercredi ce traité controversé.

"Le Canada sait qu'une voix européenne efficace sur la scène mondiale n'est pas que préférable, elle est essentielle", a affirmé M. Trudeau, premier dirigeant canadien en exercice à venir au Parlement européen.

"Un accord durable et progressiste"

En proie au doute, l'UE est fortement ébranlée par le départ programmé du Royaume-Uni, le Brexit, ainsi que par l'élection aux Etats-Unis de Donald Trump, favorable au retrait britannique et qui semble prôner le protectionnisme. Se posant en allié de l'UE, avec qui il dit partager des "valeurs communes", Justin Trudeau a expliqué que le CETA était l'un des accords les "plus durables et progressistes au monde".

"Si nous réussissons, le CETA peut devenir le modèle de tous les futurs accords commerciaux ambitieux. Sinon, il pourrait bien s'agir du dernier", a averti le Premier ministre libéral.

Le texte - appelé Accord économique et commercial global (AECG, en anglais CETA) - supprimera 99% des droits de douane. Présenté comme un modèle d'accord commercial, il prône également la coopération en matière sociale, sanitaire et environnementale.