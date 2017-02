"Journée sans immigrés" dans les restaurants de Washington «

En signe de protestation face à la politique anti-immigration de Donald Trump, des militants ont appelé à une journée sans immigrés ce jeudi aux Etats-Unis. Leur mouvement est né sur les réseaux sociaux et a été suivi notamment par des restaurants à Washington.

"Diversité", "solidarité, "les immigrés nourrissent l'Amérique": sur les devantures de plusieurs dizaines de restaurants fermés à Washington, des pancartes expliquent pourquoi ils font grève jeudi lors d'une "Journée sans immigrés", initiative rare en protestation contre les politiques anti-immigration du président Donald Trump.

Ses déclarations contre les immigrés et les musulmans, son décret anti-immigration très controversé et actuellement suspendu par la justice ainsi qu'une vague d'arrestations et d'expulsions la semaine dernière, ont provoqué ce mouvement spontané de grève qui a pris de l'ampleur à Washington à la faveur du bouche à oreille.

Les immigrés nourrissent l'Amérique

"Monsieur le président, sans nous et sans notre soutien, ce pays est paralysé": du Pentagone jusque dans les quartiers à majorité hispanique, en passant par les rues commerciales proches de la Maison Blanche et du Capitole, ce même mot d'ordre a motivé la fermeture de quelque 70 restaurants jeudi, dont certaines des plus célèbres tables de la capitale.

Des dizaines d'autres étaient également fermés ailleurs aux Etats-Unis, notamment à New York, Philadelphie ou Chicago, où environ 50 enseignes avaient baissé leurs rideaux.