Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste : l'inquiétude de l'ONU «

Chaque année, la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste a lieu le 27 janvier, date anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. A cette occasion, l'ONU a alerté sur l'antisémitisme toujours présent "de manière tragique".

Le 27 janvier 1945, les troupes russes libéraient le camp d'Auschwitz-Birkenau, révélant au monde entier toute l'horreur des crimes nazis. Le lieu deviendra le symbole de la "solution finale" à la question juive décidée à Wannsee par les hauts dignitaires du Troisième Reich. La date du 27 janvier n'a donc pas été choisie au hasard. Dans une résolution intitulée "Mémoire de l’Holocauste" et adoptée le 1er novembre 2005, l'ONU décidait que les Nations unies célèbreraient, chaque année, la mémoire des victimes en cette date d’anniversaire symbolique de la libération du camp d’Auschwitz.

L'ONU s'inquiète du retour de l'intolérance

Ce 27 janvier 2017, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est engagé dans un message à batailler sans relâche contre l'antisémitisme et tous les autres visages de la haine.

Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes de l'Holocauste, tragédie sans précédent de l'histoire de l'humanité. L'humanité doit se souvenir que l'Holocauste a été une tentative systématique d'élimination des Juifs et de nombreuses autres personnes.

Pour le Secrétaire général, il serait dangereux d'associer la Shoah à un seul groupe de criminels nazis. L'homme rappelle que cette haine est bien plus ancienne.

Au contraire, l'Holocauste a été l'aboutissement de plusieurs millénaires pendant lesquels les Juifs, pris comme boucs émissaires, ont été la cible de haine et de discrimination, ce que nous appelons aujourd'hui l'antisémitisme.

Dans son message, M. Guterres déplore que l'antisémitisme soit toujours d'actualité "de manière tragique et en dépit de notre détermination". Il se dit également préoccupé par la montée "profondément inquiétante" de l'extrémisme, de la xénophobie, du racisme et de l'islamophobie.

L'irrationalité et l'intolérance font leur grand retour. Tout cela va à l'encontre des valeurs universelles consacrées dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Une journée assombrie par une polémique

Selon l'AFP, la journée de commémoration des victimes du nazisme a été ternie vendredi en Allemagne par un cadre du parti populiste de droite AFD, critique de la repentance allemande, qui a dû être exclu de deux cérémonies d'hommage. Les organisateurs avaient demandé la veille à l'élu de ne pas venir en raison de son discours la semaine dernière où il déplorait l'existence d'un monument "de la honte" à Berlin, référence au Mémorial de la Shoah, et appelait à ce que l'Allemagne cesse de se focaliser sur son travail de mémoire. M. Höcke s'est néanmoins présenté et l'accès à la cérémonie lui a été interdit, selon un porte-parole du mémorial de Buchenwald. Bertrand Herz, survivant français et président d'honneur du Comité international Buchenwal, a estimé que les survivants de la barbarie nazie ne pouvaient pas tolérer que la portée de l'holocauste "soit relativisée et que la mémoire des victimes soit souillée".

"Archeologia", une exposition émouvante

A l'occasion de cette journée internationale de commémoration, l’exposition "Archeologia" du Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau a été inaugurée ce jeudi à la Maison de l’Unesco à Paris. Organisée en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, cette exposition restera ouverte jusqu’au 17 février. Boutons, montres, peignes, etc. : des objets personnels ayant appartenu à des déportés juifs qui ont été massacrés dans les camps y sont exposés. Ces effets personnels ont été découverts au cours de fouilles effectuées en 1967 et entreposés dans 48 boites en carton contenant plus de 16 000 objets personnels à l’Académie polonaise des Sciences de Varsovie.