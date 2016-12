Italie : référendum à risque pour Matteo Renzi «

Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi se prépare à vivre dimanche l'un des moments les plus importants de sa fulgurante carrière politique, avec un référendum constitutionnel dont l'issue, incertaine, décidera en partie son avenir. Sa réforme est censée simplifier la vie politique dans un pays qui a vu défiler 60 gouvernements depuis 1948. Elle prévoit une réduction drastique des pouvoirs du Sénat, une limitation du pouvoir des régions et la suppression des provinces. "Si je perds le référendum constitutionnel, j'abandonnerai la politique", affirmait il y a un an M. Renzi, 41 ans, arrivé au pouvoir en février 2014 avec la volonté de tout changer en Italie. Il a depuis fait marche arrière. Depuis le début de l'automne, les sondages annoncent tous une nette victoire du "non".