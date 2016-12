Italie : qui est Paolo Gentiloni, le nouveau chef du gouvernement ? «

Le nouveau président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, a pris ses fonctions et accepté de former un nouveau gouvernement, dimanche. Discret et rigoureux, l'ancien ministre des Affaires Etrangères et fidèle de Matteo Renzi est très apprécié à l'international. Il va gouverner un pays en pleine crise institutionnelle et qui voit revenir le spectre de la crise économique.