Irak : 70 morts dans un attentat au véhicule piégé visant des pèlerins chiites «

Un véhicule piégé a explosé jeudi en Irak dans une station-service remplie de cars transportant des pèlerins chiites de retour de la ville sainte de Kerbala (sud-ouest) après avoir célébré une importante fête religieuse, a-t-on appris auprès d'une source des services de sécurité.

Soixante-dix personnes, en majorité des pèlerins iraniens ont été tuées, a expliqué un responsable local. "Au moins 70 personnes ont été tuées, dont moins de 10 Irakiens, le reste étaient des Iraniens", a déclaré à l'AFP Falah al-Radhi, chef de la sécurité du conseil provincial de Babylone, après l'attentat qui s'est produit dans le village de Chomali, à 120 km de la capitale irakienne

"Au moins sept bus transportant des pèlerins se trouvaient dans la station-service" au moment de l'explosion, qui s'est produite dans le village de Chomali, à 120 km au sud-est de la capitale Bagdad et à 80 km de Kerbala, a déclaré à l'AFP un officier de police.

L'Etat islamique a revendiqué l'attentat, selon l'agence Reuters :

BREAKING: Islamic State claims truck bomb killing more than 80 at gas station south of Baghdad.

— Reuters Top News (@Reuters) November 24, 2016