Etats-Unis : les militants anti-oléoduc obtiennent gain de cause «

Les autorités américaines ont décidé dimanche de ne pas accorder le permis de construire sous la rivière Missouri, comme le prévoyait le tracés du projet controversé d'oléoduc Dakota Access pipeline, qui devait également traverser des terres ancestrales amérindiennes. Une victoire pour les activistes et les écologistes.

C'est une longue bataille de plusieurs mois qui s'achève par un soulagement. Les autorités américaines ont annoncé dimanche avoir rejeté le tracé d'un oléoduc controversé dans le Dakota du Nord, offrant une victoire aux Amérindiens et aux écologistes qui le contestaient.

Photos of the victory at Standing Rock https://t.co/CBm9L3rDfp? pic.twitter.com/4m8ooEeRtH — Huffington Post (@HuffingtonPost) 5 décembre 2016

L'oléoduc, baptisé "Dakota Access Pipeline", devait traverser quatre Etats américains sur 1.886 kilomètres et acheminer le pétrole extrait dans le Dakota du Nord, à la frontière canadienne, jusque dans l'Illinois, plus au sud.

Des tracés alternatifs vont être étudiés. "La meilleure façon de procéder de manière responsable et de façon rapide est d'explorer des routes alternatives pour la traversée de l'oléoduc", a déclaré Jo-Ellen Darcy, sous-secrétaire aux travaux publics de l'armée américaine dans un communiqué.

Un combat de plusieurs mois pour les tribus indiennes et les militants écologistes

Ce projet d'oléoduc à 3,8 milliards de dollars de la compagnie Energy Transfer Partners a suscité ces derniers mois un mouvement de contestation croissant aux Etats-Unis de la part de tribus indiennes, d'écologistes et de défenseurs des droits des Amérindiens.

La tribu sioux de Standing Rock considère que l'oléoduc menace ses sources d'eau potable et plusieurs sites où sont enterrés ses ancêtres. Elle avait demandé au président Barack Obama d'intervenir pour faire arrêter ce chantier.

Le combat de la tribu sioux s'était attiré des sympathies au-delà des tribus amérindiennes et des sympathisants de différents horizons se sont installés par milliers près du chantier dans un camp de résistance baptisé "Sacred Stones", afin de le bloquer. De récentes manifestations ont été durement réprimées par les forces de l'ordre.

Native Americans are fighting a bloody battle against the Dakota Access pipeline. #NoDAPL pic.twitter.com/3HwowZxJ9W — AJ+ (@ajplus) 3 décembre 2016

Des manifestations recevant le soutien de politiciens, artistes et activistes environnementaux ont également éclos dans tout le pays. Des vétérans américains ont également récemment rejoint le camp.



Etats-Unis : Standing Rock, la ZAD des Sioux... par ITELE

Le combat n'est pas terminé

"Nous soutenons de tout coeur la décision de l'administration et rendons hommage avec une extrême gratitude au courage du président Obama et des ministères concernés pour avoir pris les mesures nécessaires pour corriger le cours de l'histoire et agir dans le bon sens", a réagi le chef de la tribu de Standing Rock, Dave Archambault.

"Nous ne sommes pas opposés à l'indépendance énergétique, au développement économique ou à la sécurité nationale, mais nous devons nous assurer que les décisions prises respectent nos peuples indigènes", a-t-il ajouté.

"Ce n'est qu'un début, nous resterons vigilants", a-t-il également ajouté. Les inquiétudes concernent notamment Donald Trump, qui a apporté son soutien au projet et a investi entre 500.000 et un million de dollars dans la compagnie qui construit cet oléoduc ainsi que dans une société possédant des parts dans cet oléoduc.