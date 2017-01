Espagne : Valence dit non au commerce de ses oliviers millénaires «

Dans la région de Valence en Espagne, se trouve la plus forte concentration d'oliviers millénaires au monde. Mais, contrairement à la France et à l'Italie, il n'existe aucune loi visant à réguler le commerce de l'olivier en Espagne. Résultat, sur internet ou en boutiques, on peut facilement se procurer cet arbre, moyennant plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Mais, certaines régions commencent à mettre le holà.