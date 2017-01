Erasmus fête ses 30 ans «

Depuis sa création en 1987, Erasmus a permis à plus de cinq millions de personnes de partir en échange universitaire ou en stage à l'étranger. Le programme est passé de onze pays inscrits au départ à trente-trois pays participants aujourd'hui. Au niveau européen, l'Espagne reste la destination phare pour les étudiants étrangers, mais la France se place tout de même sur la troisième marche du podium, juste derrière l'Allemagne. Et Erasmus fait naître de belles histoires... Selon la Commission Européenne, 27% des étudiants auraient rencontré leur conjoint pendant leur année à l'étranger, et depuis 1987, environ un million de bébés seraient nés de ces unions.